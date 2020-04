Cuarentena tiene cojeando más a la justicia

Antes de la cuarentena, el refrán popular decía que “la justicia cojea, pero llega”. Ahora, los efectos de la pandemia le quitaron las muletas y le añadieron un pesado costal, lleno de deficiencias tecnológicas, riesgos de bioseguridad y trabas logísticas.

Esta percepción surge de varias entrevistas a funcionarios judiciales, litigantes, policías y defensores, realizadas por EL COLOMBIANO en el último mes, acerca de cómo están operando los despachos penales bajo el régimen de aislamiento.

Para comenzar, las audiencias presenciales se redujeron al máximo, con la excepción de los capturados en flagrancia (audiencias de control de garantías) y las solicitudes de libertad, tal cual quedó estipulado en el Acuerdo PCSJA20-11532 del Consejo Superior de la Judicatura. El público y los familiares no pueden entrar a las salas.

Los juicios orales, claves para establecer la absolución o culpabilidad de un sospechoso, se suspendieron, entre otras cosas por el riesgo sanitario que implicaría llevar testigos a un estrado.

Las audiencias de conocimiento son de carácter virtual, cuando la tecnología disponible para cada uno de los participantes lo permite, pues algunos no tienen dispositivos sofisticados o están lejos de la cobertura de internet, y con frecuencia se cae la señal o falla la grabación.

La Rama Judicial no cuenta con un software único para que se conecten los jueces, fiscales, defensores, procuradores y detenidos. Por lo tanto, usan las plataformas gratuitas disponibles en el mercado, como Hangouts, Teams, Zoom o videollamadas de Whatsapp.

Las audiencias de la actualidad deben tener en teletrabajo al juez, el defensor y procurador, y en algunos casos al fiscal, aunque no siempre. Tienen que escanear los documentos y compartirlos entre sí, lo que alarga su jornada.

El detenido y el agente que lo custodia se conectan desde el lugar de reclusión, lo que genera un problema. Gustavo Mora, director en Antioquia de Coldefensa (Colegio Nacional de Defensores Públicos), contó que “antes de la audiencia, a los defensores nos dan un tiempito para entrevistar a distancia al procesado, construir confianza y diseñar la estrategia jurídica de defensa. Eso debe ser estrictamente privado, pero uno ve por la pantalla que al lado del detenido están los policías o el fiscal. Esto viola la ley”.

El abogado litigante Julián Molina recordó que en Antioquia fue programada la Cuarentena por la Vida tres días antes de la decretada por la Nación, es decir, que los paisas se encerraron primero que el resto (marzo 22).

“Como no se sabía la magnitud de la medida ni la duración, muchos abogados y fiscales no tuvimos la posibilidad de sacar copias de los expedientes de los casos que llevamos, y cerraron las oficinas. Eso ha dificultado que algunas audiencias se dañen o se aplacen, porque no se pueden analizar ni debatir las pruebas del expediente”, lamentó.

Este diario buscó la opinión del Consejo Seccional de la Judicatura, pero no hubo respuesta.