“Yo no soy familiar de ningún ‘Otoniel’, no tengo nada que ver con ninguna banda, solo tengo los mismos apellidos y por eso he tenido muchos problemas”, expresó Luis Eduardo Úsuga David, comerciante de combustible y autopartes del Norte antioqueño.

Su nombre salió a la luz en la mañana de este lunes, cuando un portal de internet lo señaló de ser hermano de Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, el jefe de la organización criminal Clan Golfo y narcotraficante más buscado de Colombia.

El informe...