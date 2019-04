No es un chiste, el nuevo cartel de los más buscados no tiene fotos

No obstante, lo curioso en esta ocasión, es que en el cartel en el que aparecen alias como “Guasón”, “Colmillo”, “Juano” o “Turrón”, ninguno de los 12 criminales tiene una foto o nombre propio para identificarlos.

La lista de los delincuentes que ahora se convirtieron en los más perseguidos, cuando antes habían sido otros que ya están en las cárceles o murieron, fue presentada por la Policía Metropolitana, en compañía del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien reiteró su mensaje: seguirán persiguiendo a los ilegales hasta que entiendan que no queda otro camino.

¿Por qué no aparecen las fotos? El alcalde Gutiérrez explicó que la comunidad sabe cuáles son los alias y porque estos sujetos están en proceso de judicialización y, hasta no tener legalmente las ordenes para detenerlos, no se pueden publicar sus rostros.

“Pero todos ellos están señalados por ser responsables de homicidios, extorsiones y desplazamientos en la ciudad y la región”, dijo el mandatario.

Los números a los que se pueden comunicar las personas que tengan conocimiento sobre los delincuentes, además de la línea 123, son los números: 314 557331 y el fijo 3511386.

Durante la presentación de los carteles las autoridades informaron que hasta la fecha han capturado y judicializado a 135 cabecillas y más de 3.000 integrantes de estructuras criminales.

“El llamado es que cuando vayan a la cárcel lo hagan para pagar una pena, y no que desde allí sigan delinquiendo”, señaló el alcalde Gutiérrez.

El mandatario agregó que en la página web de la administración municipal se colgarán los nombres de 200 homicidas en Medellín, para que la ciudadanía pueda colaborar con la Fiscalía y la Policía para lograr su captura.