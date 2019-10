Dos explosiones en menos de 48 horas tienen en alerta a Altavista

A las 10:30 a.m. del martes el sonido de una explosión alarmó a los residentes del barrio Manzanares del corregimiento de Altavista, en el Occidente de Medellín, que no se terminaban de recuperar de la detonación de otro artefacto, en la tarde del pasado domingo.

El coronel Iván Santamaría, comandante operativo de la Policía Metropolitana, explicó que lo que estalló el martes fue un petardo de fabricación casera que causó daños en ventanales y un techo.

“Por fortuna no hubo personas lesionadas porque todo ocurrió en un segundo piso que no estaba habitado”, aclaró el coronel. Según reportes de los vecinos de la zona, la casa de tres pisos en la que ocurrió el hecho solo tiene habitada la primera planta. De las demás, dijeron, suelen entrar y salir personas no identificadas.

Las investigaciones se concentran, por ahora, en determinar si el explosivo fue lanzado desde afuera y quién lo fabricó. Entre las hipótesis preliminares, se rastrea si las bandas de “los Chivos” o “los Pájaros”, que delinquen en el sector, están detrás del atentado.

El pasado domingo un niño de 12 años lanzó otro explosivo a un parqueadero ubicado a escasos 200 metros del sitio donde ocurrió la segunda explosión. Además de daños materiales, una vecina resultó con afectaciones menores, producto de la onda explosiva.