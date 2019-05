Razones por las que abril nos dejó tanta muerte

Según el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (Sisc) de la Alcaldía, en abril hubo 71 asesinatos. Al verificar los periodos pasados, se observa que desde junio de 2014 no se presentaba una cifra superior, pues en ese entonces hubo 82.

Dos miembros de la cúpula de la organización mafiosa “la Oficina” continúan disputándose, desde la cárcel, la influencia sobre las demás bandas del área metropolitana.

Según los investigadores, se trata de Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”) y José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), ambos ya condenados, pero con sus redes activas en la calle. Su injerencia, que se traduce en patrocinios y alianzas con combos en cada comuna, ha impulsado algunas de las disputas más macabras.

Entre los conflictos activos están “el Coco” vs “la Agonía”, “el Diamante vs “la Imperial” y “los Chivos vs “los Pájaros”. De acuerdo con el Sisc, en lo corrido del año van 84 asesinatos ligados a bandas, aunque podrían ser más, pues hay casos que están en proceso de categorizar.