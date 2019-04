Recuperan finca La Manuela, de Pablo Escobar, en el Oriente antioqueño

Con llanto en sus ojos, William Duque, quien estaba a cargo de La Manuela, antiguo predio de Pablo Escobar ubicado en la represa de Guatapé, presenciaba este mediodía del jueves 11 de abril cómo la SAE -Sociedad de Activos Especiales- lo desalojaba del predio, en el cual afirma estar desde más de 25 años tras la muerte del narcotraficante, en 1993.

La SAE había anunciado que dicho procedimiento se cumpliría este jueves, como efectivamente lo hizo, ante la mirada triste y el llanto de Duque, que en los tiempos de Escobar fue jardinero del lugar y tras su deceso, la esposa del capo de las drogas le encargó de los cuidados del mismo, que incluía varios inmuebles en deterioro.

La finca, de 7 hectáreas y que tardó 7 años en ser construida, pasó a ser propiedad del Estado en 2005 luego de que se adelantara un proceso de extinción de dominio.

En 2009 obtuvo un permiso para desarrollar allí un proyecto de carácter social por parte de la alcaldía de El Peñol, jurisdicción donde está ubicada la finca, llamada así en honor a la hija de Pablo Escobar.

“En este momento están haciendo el desalojo. No pude hacer nada, ellos no me dieron ningún recurso y me tocó resignarme”, dijo Duque a EL COLOMBIANO mientras con llanto e impotencia observaba el operativo policial.

Según la SAE, en este predio se hace una explotación irregular toda vez que se realizan los llamados “narcotoures”, considerados como una apología al extinto capo del cartel de Medellín, organización que dejó centenares de muertos por diversos atentados terroristas cometidos en la década del 80 y principios de los 90 en Antioquia y el resto del país.

Duque, de 54 años, señaló, sin embargo, que lo que tenía allí era un restaurante que generaba empleo y le permitía vivir con su familia.

“Acá trabajaban diez personas, yo no hacía narcotoures, tenía un bar-restaurante que atendía clientela, muchos de ellos turistas”, señaló.

En la época de la guerra contra el Cartel de Medellín, la organización criminal llamada “Los Pepes” (Perseguidos por Pablo Escobar) protagonizó un atentado terrorista contra este lugar, que hace parte de los 1.334 bienes con ocupación irregular existentes en Antioquia, según la SAE, cuya intención es irlos recuperando para darles destino social.

La Manuela le será entregada a la administración de El Peñol de manera provisional para que esta desarrolle en ella algún proyecto en beneficio de la comunidad.

Duque señaló que demandará al alcalde de la localidad, José Cirilo Henao, por estar detrás de este operativo que culminó con el desalojo del predio.

“Yo vivo acá con mi padre, de 90 años, y con una hermana de 64, además de mis dos hijos de 25 y 27 años. Ahora quedamos todos en la calle porque no tenemos nada más de qué vivir, igual que los 10 trabajadores y sus familias”, puntualizó.