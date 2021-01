En el Suroeste trabajan para revertir este año ola de inseguridad

El 2020 quedará en la piel del Suroeste como una cicatriz, un corte cerca del corazón causado por el puñal de la violencia y el flagelante recuerdo de haber sido la subregión antioqueña con el mayor aumento en el índice de asesinatos.

El año cerró con 311 homicidios, lo que implicó un incremento del 38,2% con respecto a 2019, cuando ocurrieron 225, según la Gobernación.

En 14 de sus 23 municipios hubo más muertes violentas. Entre los más golpeados estuvieron Andes, con aumento del 17,6% (40 casos contra 34 del año antepasado); Ciudad Bolívar, con 53,3% (46 vs 30); Salgar, 58,3% (19 vs 12); Urrao, 73,7% (33 vs 19); Fredonia, 166,7% (16 vs 6); y Betania, con 207,7% (40 vs 13).

La lista de los crímenes más atroces la encabeza la masacre de 10 personas en una finca cafetera de la vereda La Julia, en Betania, cometida el 22 de noviembre; y dos cuádruples homicidios perpetrados en la vereda La Margarita, de Salgar (febrero 26), y en el corregimiento Farallones, de Ciudad Bolívar (junio 15).

La principal causa de estos hechos fueron las disputas entre narcotraficantes, por el control de las plazas de vicio y los corredores de movilidad. En la contienda participaron el clan del Golfo y varios de sus comandantes disidentes, así como grupos locales del Suroeste y estructuras procedentes del Valle de Aburrá.

La cosecha cafetera - que incrementó el flujo de personas al campo - y las prioridades de vigilancia que impuso la pandemia, dificultaron el control de la Fuerza Pública.

Después de lo sucedido, ¿cómo inició el 2021 esta subregión? ¿Volverán a abrirse las heridas, o cicatrizarán con el ungüento de la seguridad?