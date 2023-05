“Recibe a funcionarios en estado de embriaguez”: polémica por señalamientos de la senadora Isabel Zuleta al alcalde de Ituango

“Los campesinos denuncian que se aumentó la presencia de grupos paramilitares en los últimos meses en las veredas, que están patrullando a todas horas las carreteras y exigen los listados de cada miembro de la comunidad; además, han aumentado los enfrentamientos en los que ha quedado la población en medio del fuego cruzado entre ilegales; pero lo peor de esto es que denuncian que en Ituango no hay institucionalidad, el alcalde no responde y ante la visita de funcionarios nacionales les recibe en estado de embriaguez, sin ningún interés por la situación de seguridad del municipio”, escribió Zuleta en su comunicado, que rápidamente levantó controversia.

“Referente a las declaraciones de la senadora Zuleta yo no tengo tiempo para controversiar (sic) falacias. En su tiempo, cuando manejaba Ríos Vivos demostré las mentiras que ella siempre dice. Me da tristeza que Ituango, que tiene una senadora que puede trabajar por su municipio y su región no lo haga”, dijo el alcalde.

“Hemos pedido apoyo al Gobierno Nacional para el incremento de la fuerza pública y que haya menos violencia y no pasa nada. Estuvo el presidente instalando el PMU (Puesto de Mando Unificado) por la vida hace nueve meses y no pasa nada. Tenemos más de 30 proyectos fase III en diferentes organizaciones del gobierno nacional y aún no pasa nada. Senadora, no se desgaste señalándome, ni señale a senadores, que ya lo ha hecho. Gestione, busque recursos, ayude a su municipio, a su región, que somos los que necesitamos que trabaje bien”, sostuvo Mira por su parte.