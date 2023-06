Identificado el problema, lo que se propuso la Gobernación de Antioquia a través de la Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia fue crear una estrategia que permitiera llevar esa información y esos protocolos a las personas a las que realmente tenían que llegar: los sepultureros.

Pero este es un gran ejemplo de cómo la normativa en Colombia va por un lado y la realidad por otra. Resulta que el Estado olvidó el pequeño detalle de que más del 90% de los cementerios en el país son de la iglesia católica y que también la mayoría funciona cómo puede por la precariedad. Por eso la normativa no tuvo doliente y nunca llegó a los territorios.

Prácticamente en cada municipio de Antioquia existen cuerpos no identificados o sin reclamar en fosas y bóvedas de sus cementerios. Restos de seres queridos cuyas familias llevan años buscando y muchos de los cuales tal vez nunca sean entregados a sus deudos.

Desde el equipo de Apoyo a Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Gobernación crearon con el Sena un curso orientado a los sepultureros a través de sesiones virtuales en el cual aprenderán los procedimientos para la custodia y manejo de cuerpos no identificados y no reclamados. Según explican desde la Secretaría, los sepultureros aprenderán a registrar la información en los libros que dispone de manera específica el Ministerio del Interior para estos casos. También serán instruidos para hacer la marcación adecuada de tumbas y bóvedas, por lo que deberán erradicar la práctica extendida de señalarlos como NN y en adelante registrarlos como cuerpos no identificados, junto con la fecha de ingreso del cuerpo, el número de la necropsia y el género.

También recibirán formación para la correcta disposición de las prendas y objetos con los que lleguen los cuerpos. Normalmente estas prendas se queman, pero cuando se trata de cadáveres sin identificar ni reclamar estas pueden hacer la diferencia.

En cuanto a la cadena de custodia, aprenderán a mover cuerpos y restos siguiendo una trazabilidad, es decir, ya no pueden inhumar restos para trasladarlos a otras áreas del cementerio por problemas de espacio y utilización de bóvedas sin dejar rigurosa constancia ante Fiscalía y las autoridades transicionales competentes. Finalmente, también recibirán formación para atender el duelo en los casos de familias que buscan a sus seres desaparecidos.