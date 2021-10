Aunque llegue la variante Delta y ocasione un pico de contagios, Medellín no volverá a ser cerrada, aseguró el alcalde Daniel Quintero, con el argumento de que no puede desestabilizar la reactivación económica por culpa de personas que no se han querido vacunar.

“Los que se vacunan saben que quedan protegidos contra la variante Delta y los que no se vacunan...”, sostuvo el mandatario local. Asimismo, dijo que le causan mucha tristeza los casos de familias que pierden un ser querido porque no se quiso vacunar y reiteró que el 90% de las personas que hoy están en cuidados intensivos, que es una cifra pequeña, no se han aplicado ningún biológico contra covid-19.

No obstante, Quintero también resaltó que la capital antioqueña es uno de los lugares del país donde más gente se está vacunando y que no hay movimientos antivacuna. Asimismo, recordó que se mantienen activos puestos de vacunación en iglesias, estaciones del Metro, sedes de Metrosalud, las EPS, entre otros sitios, para facilitar el acceso a la vacunación. En la ciudad ya se están aplicando terceras dosis a personas mayores de 70 años y se inició en días pasados la continuidad con Moderna.