“Si me tengo que ir, me voy, pero apenas pueda me regreso, tal como lo hice la vez pasada porque yo solo me amaño acá. Llegué a conseguir una nueva casa en otro lado, pero preferí volver, pagándole alquiler a una de mis nietas, pero con la felicidad de estar en el único lugar donde me siento aliviada”, expresó esta adulta mayor, quien apenas se enteró de la resolución de la Ungrd que fue dada a conocer a algo más de un kilómetro de su morada, en el coliseo de Puerto Valdivia.

En este lugar, donde hubo presencia de la Ungrd, el Dagrán, la Procuraduría y EPM, entre otras autoridades, también estuvieron algunos líderes de las comunidades de Tarazá, Puerto Valdivia e Ituango, quienes mostraron su inconformidad con la situación y exigían que se diera una orden de evauación, tal como lo expresó Elena Flórez, una de las integrantes del Colectivo Ríos Vivos.

“Llevamos 17 meses en una mesa de negociación en la cual no hemos avanzado. Es importante tener en cuenta que existe un riesgo cuando se llegue a encender Hidroituango y por eso es necesario evacuar, para que no se lleguen a perder vidas”, señaló.

Pese al anuncio de evacuación, los habitantes de Puerto Valdivia lejos se mostraban de estas preocupados y dejar este corregimiento de Valdivia abandonado, tal como ocurrió el 12 de mayo de 2018, cuando ocurrió la creciente. Incluso, los equipos de sonido retumbaban en el borde de la carretera desde comienzos de la tarde y los pescadores continuaban buscando algún pez que se enredara en sus redes.