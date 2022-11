Otro simulacro se desarrolla este viernes 25 de noviembre en el aeropuerto Olaya Herrera, entre las 9:00 y las 11:00 de la mañana. Esta vez se trata de simular un evento con toma de rehenes, según informaron desde la entidad.

La actividad, que se trata de una acción de prevención para prepararse ante posibles situaciones, no generará el cierre de la terminal aérea, por lo cual no se esperan afectaciones a los usuarios, quienes podrán ingresar con normalidad, para que no tengan problemas con sus vuelos.