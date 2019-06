¿Puede un agente multarlo si solo presenta el Soat de forma digital?

· Tres secretarías de Movilidad compartieron sus registros, en lo corrido del año, sobre infracciones por Soat: En Envigado se impusieron 109 comparendos, en Bello 2.540, y en Medellín se hizo lo propio con 28.873 electrónicos y 1.617 en operativos manuales.

· En redes sociales preguntamos a los usuarios de EL COLOMBIANO si les habían exigido el Soat físico en las vías. Jaime Muñoz reveló que el agente se enojó porque no lo presentó en papel, pero al tenerlo digital no hubo sanción. Erwin Madrid criticó que en carreteras los policías a veces no tienen cómo verificar el seguro electrónico y pidió dotarlos de las herramientas para hacerlo. Jhon Heli Castaño dijo que en un puesto de control en Medellín no le aceptaron el Soat digital, pero por fortuna cargaba una copia física en su billetera.