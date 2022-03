También se percataron de que la explotación no se encuentra tecnificada, y esto ha causado una rápida erosión en el sector. Adicional a esto, explicó la entidad, el deficiente manejo de las aguas de escorrentía aporta gran cantidad de sedimentos a las fuentes hídricas cercanas, afectándose las propiedades físicas de los terrenos. La explotación minera allí habría afectado ya el afluente de la Quebrada Córdoba.

La Super visitó el lugar y evidenció que los propietarios del terreno que está siendo explotado no cuentan con permisos para esta actividad, lo cual está generando daños ambientales y de accesibilidad al servicio de transporte.

La entidad concluyó que a causa de la extracción de materiales de roca ornamental existen riesgos inminentes de caídas de fragmentos de roca sueltas sobre la vía como efecto de la remoción en masa, existiendo una alta probabilidad de que se causen obstrucciones en la vía, atrapamientos de transeúntes, vehículos de transporte de pasajeros, atascamiento de drenajes como alcantarillas, deformaciones de la calzada al interrumpir la circulación de aguas en la cunetas construidas, represamiento de quebradas e, incluso, el riesgo para la vida de los trabajadores que actualmente laboran en dichos frentes de explotación.

Por todo esto, la Superintendencia de Transporte decretó medidas especiales de urgencia correspondientes a que los dueños del predio se abstengan de ello inmediatamente tanto directa como indirectamente.

La Superintendencia de Transporte instó a las autoridades de la zona para que conformen un Consejo especial que permita gestionar esta situación en particular. En caso de no acatar estas medidas la Super podría iniciar investigaciones administrativas en contra de los responsables y/o las personas naturales en mención, las cuales podrían alcanzar los quinientos o setecientos salarios mínimos mensuales legales vigentes, dependiendo de las infracciones. Contra la decisión no procede ningún otro recurso.