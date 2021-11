Juez ordenó suspender el desalojo en el morro de Moravia

Este procedimiento comenzó en medio de polémicas entre los residentes del sector y los funcionarios de las dependencias de la administración municipal, porque los primeros consideraban que no se adelantó el correspondiente proceso administrativo, que incluyera aspectos como la caracterización de las familias y garantías de reubicación.

Debido a este panorama, Restrepo precisó que desde hace dos meses se trabaja con las agencias del Ministerio Público para garantizar los derechos de las familias en el proceso de evacuación. Este, sin embargo, no es el parte que entregaron algunos líderes de Moravia, como Vanessa Álvarez, quien le dijo a este diario que apenas no sabían del procedimiento y no hay un proceso claro de reubicación.

Durante toda la jornada, reportó la Alcaldía, fueron caracterizadas 184 personas, entre niños, niñas, jóvenes, madres gestantes, personas con discapacidad, adultos y adultos mayores, a quienes se les presentó la oferta institucional. Adicionalmente, “se desmontaron siete de las diez viviendas de construcción irregular que ya se habían identificado y desocupado” este miércoles.