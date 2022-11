Al Suroeste, dicen, le cayeron todas las plagas encima y al mismo tiempo. Este fin de semana se vino un derrumbe sobre la vía Bolombolo-Santa Fe de Antioquia que obligó al tráfico pesado a subir por la Sinifaná. Como la carretera a La Pintada está cerrada desde abril, no hubo otra opción que pasar por Amagá para llegar a Medellín. El resultado: filas interminables, de hasta 15 horas, con cientos de carros, tractomulas y buses atascados.

En una respuesta escrita, el gerente de Covipacífico, Mauricio Millán, dijo que ya se han tomado medidas para aliviar la situación. A modo de introducción, el gerente explicó que la concesión no ha tenido la culpa del aumento del tráfico: desde que se cerró la vía por La Pintada ha aumentado en un 60% el flujo vehicular. A eso se suma que cuando la vía entre Bolombolo y Santa Fe de Antioquia se cierra por un derrumbe, cosa que pasa con frecuencia, todo el tráfico pesado se vuelca sobre la Sinifaná para subir a Amagá.

El llamado de los manifestantes generó reacciones encontradas. Aunque de acuerdo con la situación que está viviendo la subregión, líderes políticos y empresariales dijeron no estar de acuerdo con las vías de hecho. Norman Correa, exdiputado y líder de la región, dijo que esto sería como “pegarse un tiro en el pie”. Agregó que lo que está pasando ya es suficientemente grave como para complicar más las cosas. Carlos Viviescaz, director ejecutivo de ProSur, la corporación que agrupa a más de 50 empresas del Aburrá sur y el Suroeste, dijo que lo más provechoso era continuar con el diálogo. “No es recomendable recurrir a las vías de hecho. Puede que con ellas se llegue a soluciones puntuales, pero limitadas. Lo mejor es continuar con el diálogo”, complementó Viviescaz.

Las vías secundarias no soportan tanto tráfico pesado y colapsan. Por otro lado, los trancones en Pacífico 2 son monumentales. FOTO MANUEL SALDARRIAGA

Entretanto, la vía a La Pintada sigue cerrada y así estará, por lo menos, hasta el primer trimestre de 2023. Allá están haciendo los arreglos necesarios para solucionar el resquebrajamiento que provocó una falla geológica. Entonces, así no se quiera, el tráfico pesado seguirá pasando por Bolombolo, bien sea para tomar la Sinifaná o la ruta a Santa Fe de Antioquia, si no está cerrada por un derrumbe.

Las soluciones que se piden no pueden ser atendidas de inmediato. Cuando Covipacífico termine la doble calzada hasta Bolombolo, quedarán tres parches, tres embudos, en la carretera. Son pedazos que no quedaron incluidos en el contrato con la concesión, como el que va de El Rancherito hasta el peaje. “El proceso para solucionar eso se ha ralentizado con el cambio del Gobierno Nacional, algo natural, pero esperamos que se pueda seguir avanzando en ello. La Nación es la que tiene que poner los recursos para construir esos espacios faltantes”, comentó Viviescaz, quien hace parte de un comité que ha estado al frente del asunto.

Millán comentó que han adelantado el mantenimiento de varios puntos, por ejemplo, el de Paso Nivel, antes de llegar a Amagá. Asimismo, dijo que no es posible, por razones normativas, hacer trabajos de mantenimiento en la noche, como lo solicitaron los manifestantes. En ese sentido, el gerente dijo que los demás pedidos, como liberar el paso por el peaje cuando hay mucho tráfico, depende de la ANI y no de la concesión.

Y hay otro problema. En la subida a la Sinifaná hay una pendiente muy pronunciada en la que se han quedado atascadas varias tractomulas. En ese sector hubo un derrumbe en 2019 y fue repavimentado y reabierto, incluso con presencia del presidente Duque. Estas circunstancias dan para pensar que las soluciones no llegarán pronto y que los viajeros tendrán que convivir con los tacos.

Las consecuencias

En la mañana de ayer, cuando cayó el derrumbe en Amagá, el tráfico fue desviado por Venecia y Santa Fe de Antioquia. Mientras los vehículos se devolvían, en Bolombolo, junto al Cauca, reinaba la desazón. Luis Orlando Pérez, un comerciante de ese corregimiento de Venecia, comentaba que el tráfico incesante le ha perjudicado su negocio: “Esto vive congestionado y la gente deja de pasar por acá para subir por Puente Iglesias, porque sabe que es un desastre por este lado. Estamos totalmente perjudicados”.

John Jairo Arango, otro comerciante de Bolombolo, contó, con tristeza, que la gente ya no para en su negocio por puro estrés: “La gente viene de mal genio, de pasar horas en un carro, y ya no quiere parar a comerse nada”. Y agregó que cada tanto escucha gente que se baja de los buses y se sienta a conversar sobre el andén: “He oído que muchos tienen que llamar a cancelar citas médicas porque no alcanzan a llegar”.

Norman Correa, el líder del Suroeste, aseguró que esa situación es real. Desde varias clínicas de Medellín le han dicho que hay una tendencia de los pacientes del Suroeste a cancelar citas con especialistas. Hasta la salud les está costando la precariedad de las vías.