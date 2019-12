Alcaldía de Envigado suspende tala de árboles en el Túnel Verde

Pese a la resolución de la administración municipal de Envigado del 19 de diciembre, que aprobó cierres viales durante cuatro días sobre la carrera 43A para el “aprovechamiento forestal” necesario para las obras del tramo 2B del Metroplús por el sur del Aburrá, un comunicado emitido en la noche de este domingo anunció que por el momento el trámite se suspende:

“La Alcaldía de Envigado se permite informar que no dará inicio a las actividades de aprovechamiento forestal hasta que no se tenga revisión de los requisitos exigidos por la autoridad ambiental urbana Área Metropolitana del Valle de Aburrá y hasta que no se lleven a cabo los respectivos requerimientos adicionales que exija esta autoridad”, indicó la administración municipal en un comunicado.

El actual alcalde de Envigado, Esteban Salazar Ramírez, le confirmó a EL COLOMBIANO que era oficial la cancelación temporal de la medida.

La empresa Ariza Forestales iba a ser la encargada de talar los árboles en la carrera 43A, conocida en jurisdicción de Medellín como la avenida El Poblado y que de La Frontera hacia el sur pasa a llamarse avenida Fernando González.

Los trabajos programados estaban planeados para desarrollarse entre el lunes 23 y el jueves 26 de diciembre e incluían cierres parciales y totales sobre una de las vías principales que comunica a Envigado con Medellín.

Andrés Moreno Múnera, gerente de Metroplús, dijo que el permiso de aprovechamiento forestal está a nombre del Municipio y no de la empresa de transporte. Añadió que la construcción del tramo 2B no se ha reanudado. “Para hacerlo debemos recibir por parte de Envigado los recursos para la interventoría y esto no ha ocurrido”.

Contexto

El tramo 2B, proyectado entre la transversal 29 sur y La Frontera (900 metros de carril exclusivo), comenzó labores el 23 de abril de 2013 con un presupuesto de $17.990 millones. Cuando avanzaba en un 21 %, la obra fue suspendida el 31 de diciembre de ese año por una acción popular del colectivo ambientalista Túnel Verde, que alegaba la tala de un centenar de árboles en el corredor para establecer el carril exclusivo del metroplús.

La disputa duró seis años en los estrados judiciales. En abril pasado la empresa transportadora recibió una autorización del Área Metropolitana, como autoridad ambiental, para talar 133 árboles, trasplantar 30 y someter a podas 32 más. Asimismo, se determinó que 252 árboles del sector permanecerán intactos, y que a manera de compensación ambiental la obra del tramo 2B sembrará 286 árboles.

Y es que aunque los recursos con los que contaba el proyecto cuando fue suspendido hace seis años permanecieron guardados en una fiducia, hoy son insuficientes para culminar la obra, según el gerente de la empresa transportadora. Lo otro que hace falta para reactivar la obra del túnel verde es renovar el contrato de interventoría, que tiene un valor aproximado de $1.400 millones que tampoco se tiene claro de dónde se obtendrían. En el caso de que se consiguiera el recurso de obra e interventoría, el tramo 2B estaría listo en no menos de 14 meses, según Metroplús.

Críticas

Diferente colectivos ambientales, en cabeza de el Túnel Verde, estaban convocando a un plantón para el lunes 23 de diciembre, a partir de las 7 de la mañana, para impedir el trámite de tala de los árboles.

“No es transparente ni ético ni adecuado ejecutar la tala en plena Navidad y vacancia judicial”, indicó el colectivo en un comunicado en el que expresaba su descontento y planteaba dudas éticas y posibles consecuencias judiciales que podría acarrear esta decisión.