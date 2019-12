La historia detrás del taxista más navideño de Medellín

“La gente está acabando con la Navidad, parece que ya no les importa mucho, entonces yo estoy bregando a revivirla”, dice el taxista Diego León Velásquez Moreno, mientras conduce su pesebre móvil por la avenida Ochenta de Medellín.

“Hace 10 años mataron a mi esposa , Adriana Céspedes, una persona a la que amé mucho. Eso me descuadró la vida social y emocionalmente”, dice Diego. De esa relación le quedaron dos hijas, hoy de 15 y 18 años, y un profundo vacío en el pecho.

Luego le dio variedad a las decoraciones, llenando de telarañas el taxi en los días de Halloween. Hace cinco años decidió llevar su hobbie a otro nivel, con ayuda de un electricista, quien le conectó una instalación de bombillos a la batería para iluminar la carrocería en la temporada decembrina.

“A la gente le ha gustado mucho, hay buenos comentarios, aunque no falta por ahí el que me diga payaso”, acota.

Mantener la decoración no es sencillo, sobre todo en jornadas de lluvia o congestiones viales. “Hace unos días, un motociclista me chocó el bomper y tumbó los arreglos. Cuando eso pasa, me toca orillarme a pegar otra vez las cositas”, relata.

Esta época le trae recuerdos de su amada y el agobio de la soledad, pero le reconforta saber que su taxi navideño le saca sonrisas a la gente en las vías.