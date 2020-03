Tras polémica, alcalde cancela hotel-estudio para Telemedellín en cuarentena

Un canal PÚBLICO. Recursos públicos. Derecho a la información (pública). ¿Licitación abierta y pública para elegir el hotel? ¿Con qué criterio eligieron a los que entran? No entiendo este video con personal de @Telemedellin pic.twitter.com/RaXgV4yxkm

Lo de @mabel_lopez5 y @Telemedellin no solo es un derroche, es pisotear el dolor de la gente y burlarse en la cara de una ciudad que enfrenta una crisis de la que muchos no van a poder levantarse. No tiene la dignidad de su cargo. pic.twitter.com/e607u4Io4o