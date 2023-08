Entérese: Migración de niños por el Tapón del Darién se desborda: Defensoría alerta incremento del 445% De acuerdo con las autoridades panameñas, tan solo en 2023 han pasado por sus fronteras 308.000 personas. De estas, 171.043 son ciudadanos venezolanos, casi 40.000 son ecuatorianos y 35.000 son haitianos. Los servicios migratorios panameños también alertan por el aumento de migrantes chinos (11.106) e indios; así como del hecho de que quienes cruzan la frontera, el 21% son menores de edad y de estos, la mitad no superan los cinco años. Pero más allá de las dramáticas cifras récord de migrantes, a los panameños les preocupan los estragos sociales y ecológicos que está dejando el amplio flujo migratorio que hace que por día pasen entre 2.000 y 3.000 personas por la frontera.

“La comunicación y el manejo que ha tratado de darle Panamá al asunto a través de la cooperación internacional ha caído en oídos sordos. Hay países del sur del continente que no le están prestando la debida responsabilidad al tema y lógicamente Panamá deberá tomar decisiones internas y externas ”, apuntó el funcionario. Por eso anunció que desde hoy viernes seis ministerios panameños se trasladarán al Darién para evaluar cuales serán las medidas que se tomarán para atajar el problema, las cuales se conocerían la próxima semana.

En la frontera colombiana, o más precisamente en el Urabá antioqueño, el aire de incertidumbre del anuncio panameño no ha caído bien teniendo en cuenta el antecedente que dejó el anterior bloqueo de la frontera en mayo de 2021 y que solo se vino a conjurar tres meses después, lo que significó que solo en Necoclí quedaran varados cerca de 15.000 migrantes.



“¿Qué si estamos preparados?... Mejor dicho... Antes acá estamos haciendo una mesa migratoria para la próxima semana para llamar la atención de Gobierno para saber que vamos a hacer con ese posible cierre”, apuntó un funcionario de la Alcaldía de Necoclí.



De otro lado, si bien no hubo una respuesta directa sobre si están preparados o no para atender otro cierre de frontera, en el distrito de Turbo indicaron que su situación actual ya es compleja pues la mayoría de los 660 núcleos familiares de migrantes pernoctan en las calles esperando conseguir el dinero para seguir el viaje, de acuerdo al último censo hecho el pasado 11 de agosto.



“Lo más complejo es que sus necesidades fisiológicas las hacen en la calle y parques que se han tomado, muchas veces en los mismos espacios en los que viven y realizan sus comidas”, apuntó la secretaria de Gobierno de Turbo quien indicó que como pueden atienden a los migrantes a través de brigadas de atención y salud en compañía de otros entes internacionales.



Diariamente por Turbo salen 1.200 personas hacia Acandí, entre ellos niños solos, buscando llegar al Daríen. Esta cifra da cuenta del número que quedarían atrapadas de cerrarse la frontera.



Otro viso de lo que podría pasar con el cierre en Panamá sucedió el pasado fin de semana con la alerta en la región a raíz de la tormenta tropical Franklin que hizo que las olas del mar Caribe llegaran hasta 2 metros de alto.