La UBPD, que trabaja en esta labor de la mano de la Jurisdicción Especial para la Paz y las víctimas que buscan a sus seres queridos y con el apoyo de la Alcaldía de Medellín, recordó que en estos casi 15 días de excavaciones hallaron “fragmentos de estructuras óseas” que estaban asociados a unas prendas de vestir, por lo cual fueron enviados al Instituto de Medicina Legal para su análisis, pues en el terreno no fue posible determinar (por su tamaño y estado de conservación) si podría tratarse de estructuras óseas humanas.

Durante las búsquedas también se encontraron otras prendas, pero no estaban asociadas a estructuras óseas. Aunque no son de interés forense, estas prendas fueron preservadas porque tienen importancia y significado para las víctimas, en especial para la construcción de memoria. Por ello, de la mano de estas se trabajará en planes que permitan reconstruir los relatos sobre las desapariciones forzadas en la comuna 13 a partir de estos elementos encontrados.

Al respecto, Luz Marina Monzón, directora de la UBPD, sostuvo que este nuevo abordaje de la zona se hace de forma integral, con la participación de las víctimas como uno de los puntos fundamentales, a quienes se les han informado, en tiempo real, los avances del proceso. Unas excavaciones ya se habían hecho en el año 2015, cuando la UBPD y la JEP no existían, pero no hubo hallazgos. Sin embargo, desde ese año no se habían vuelto a hacer las exploraciones.

De hecho, durante estos días, las integrantes del movimiento Mujeres Caminando por la Verdad se han turnado para estar en un lugar habilitado cerca de donde se hacen las excavaciones, de modo que sepan de primera mano lo que está pasando.

“Es importante porque es devolverles la esperanza a las mujeres, yo creo que tiene que ser un proceso restaurativo y reparador, tenemos que preparar a las mujeres para cualquier resultado: si hay hallazgos, si no los hay; de todas formas, es importante que las mujeres vean que hay un compromiso con la búsqueda”, indicó Adriana Arboleda, coordinadora del área de víctimas de la Corporación Jurídica Libertad.

En este mismo sentido opinó Luz Elena Galeano, vocera de la Mesa Departamental de Víctimas de Desaparición Forzada: “Los gobiernos locales después de las excavaciones que dieron lugar en el año 2015, no dieron continuidad a la búsqueda y nos sentíamos revictimizadas en ese tiempo. Entonces, la articulación que se ha logrado con estas entidades ha sido super importante para poder obtener este logro e inicio de búsqueda”.