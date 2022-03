El cuidado del predio que dejó el demolido edificio Bernavento, ubicado en Belén, tiene enfrentados a los copropietarios y los vecinos con la Alcaldía.

Si bien el espacio de 1.764 metros cuadrados está a nombre de los propietarios, estos dicen que es imposible económicamente adquirir tamaña responsabilidad, pues muchos perdieron todo su patrimonio con la caída de la edificación de 18 pisos y 48 apartamentos. Por ello, dicen, esa obligación debería ser asumida por el Municipio.

Esa definición depende de la resolución del caso judicial. Resulta que 28 propietarios entablaron una acción de grupo contra la Alcaldía de Medellín y la constructora del edificio, Promotora Bernavento S.A., en la que piden una indemnización por los perjuicios. Hasta que un juez no determine responsabilidades, no se sabrá a quién le corresponde el mantenimiento del lote. Los propietarios, a todas estas, no han recibido oficialmente el lote por parte de la administración.