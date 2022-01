Toque de queda a menores de edad y restricción de parrillero en Maceo por aumento de homicidios

Los habitantes de Barbosa tienen un beneficio. La ANI habilitó una plataforma web para que se inscribieran y recibieran una tarifa diferencial. Así las cosas, los 4.398 carros que se inscribieron pagan solo $2.700 al pasar por las casetas. Para los promotores de las manifestaciones, no obstante, esto no es suficiente, pues consideran que el cobro a transportadores y turistas afecta la economía local. La propuesta que hacen es que el peaje sea sacado del área metropolitana, cosa que ya han pedido los alcaldes de algunos municipios del Norte. Lo cierto es que las casetas no serán desmontadas, al menos por ahora. La crítica de los lugareños es que llevan ya 30 años pagando ese impuesto y creen que es injusto seguirlo haciendo.