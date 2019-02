Escultura en El Poblado dio inicio al tour de las víctimas en Medellín

Héroes inocentes. Así se llama la obra en honor a las víctimas de la violencia en Medellín que fue inaugurada en la tarde de este jueves en el parque de El Poblado.

Su autor es Cristóbal Gaviria, quien explicó que la escultura tiene “tres figuras en positivo que simboliza a los sobrevivientes y tres en negativo que representan a las víctimas. El arco es una invitación a seguir adelante”.

Con esta actividad empezó de manera oficial el tour de la memoria, en el que participan familiares de víctimas de ataques y atentados del narcotráfico, ocurridos en Medellín entre los años 80 y 90:

“Este tour de la memoria y esta huella que queremos dejar es justamente para que se cuente la historia. No se trata de que no se cuente sino contarla desde el lado correcto, donde las víctimas son las protagonistas y no los victimarios. Aquí se ha vinculado la academia, las víctimas, el sector privado, el sector público porque solo juntos vamos a sacar nuestra ciudad adelante y vamos a hacerle honor a las víctimas”, recalcó el alcalde Federico Gutiérrez.

