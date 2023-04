Las historias de los animales de Jaime son tan dolorosas como esperanzadoras. Mechas, por ejemplo, llegó con un alambre amarrado a la trompa, que ya se le había incrustado en la piel. Los antiguos dueños la amarraban así porque ladraba mucho. Jaime la recuperó y la dio en adopción a una buena familia. No obstante, darlos en adopción no era su camino preferido, pues algunos adoptantes volvían a abandonarlos y él decidía rescatarlos de nuevo.

El fiscal le dijo a EL COLOMBIANO que conoció al presunto agresor porque denunció la violencia intrafamiliar contra su nieta. Dijo que él mismo judicializó al ayudante de Jaime por maltrato contra la joven, pero también confirmó que después recibió la denuncia de Jaime y el joven que trabajaba con él sobre una presunta persecución de parte de ella, caso que dijo haber remitido a la inspección.

El fiscal aseguró que soltó al presunto agresor porque pasado casi un día no había recibido un dictamen sobre las lesiones de Jaime. Días después, le dijeron que había muerto y, ante la posibilidad de un homicidio, remitió el caso a una Unidad de Vida de la Fiscalía, en Medellín: “En este momento yo no sé cuáles fueron las causas del deceso, me han comentado que fue una bacteria, pero no conozco el dictamen médico legal, ellos son los que ya tienen que decidir (la Unidad de Vida)”.

Por lo pronto, familiares y amigos de Jaime esperan justicia y los 27 perros esperan un hogar. Beethoven seguirá siendo la mascota del pueblo, donde dicen que últimamente se roba toallas higiénicas de las tiendas para destruirlas en la calle. Para muchos, él y los perros callejeros de Santa Bárbara serán el recuerdo andante del animalista que murió de una forma absurda.