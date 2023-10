Después de las jornadas de 12 horas, de mucho tiempo bajo la tierra, Jhon Jairo siente una enorme gratitud. Trabajando en el Toyo cumplió las semanas para pensionarse, pero no quiere irse de la obra. “Estoy muy agradecido con la empresa Antioquia al Mar por haberme dado esta oportunidad. No me quisiera ir todavía”, dice.

Ivonne Ospina es bogotana y desde hace cuatro años y once meses trabaja en el Toyo. Antes de llegar a la obra tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. Cuando la llamaron para ofrecerle el trabajo, se despidió de su único hijo, que para entonces tenía cinco años. Sabía que era la oportunidad de trabajar en el túnel más grande de América, para lo que se había preparado.

Ya había trabajado en túneles hidráulicos, y sabía que volvía a una obra solo si valía la pena, es decir, si se trataba de un reto grande. Ivonne estudió Técnicas de Voladura en la Escuela de Ingenieros Militares, en Bogotá. Se dio cuenta de que en Antioquia, entre la región Andina y el Golfo de Urabá, se abriría paso un túnel enorme, de casi diez kilómetros. Esa era la oportunidad que la vida le ofrecía, aunque vendría con el dolor de separarse de su hijo.

El niño tiene 10 años ahora. “Cada 15 días salgo de acá y me voy a Bogotá a verlo. Los niños crecen tan rápido que uno no se da cuenta, y me duele no haber podido compartir momentos con él, pero yo estoy acá, en el Toyo, por él”, dice Ivonne.

Cuando llegó a la obra, la excavación llevaba apenas 300 metros por el lado de Portal Entrada. Le tocó entrar en ese túnel todavía ignoto que, gracias a cientos de compañeros, se abría paso por entre la montaña virgen. Su trabajo consta de entrar y revisar las condiciones de la roca para saber cómo se procede, si es necesario poner explosivos y en qué cantidad.

Lo complejo es que la montaña no es uniforme. En unos tramos la roca es dura, apretada, y no se desmorona fácil, pero en otros lados es terrosa, muy suelta, y se cae con facilidad. A esos lugares se les llama tipo 5 y son los más complicados. Si no se ubica bien un arco, la montaña colapsa.

La voladura, para el ignorante en asuntos ingenieriles, puede despejar rápidamente para avanzar con la excavación. Pero no es así. Ivonne explica que una voladura, como máximo, y eso dependerá del tipo de roca, permite un avance de tres metros. ¡Y el túnel mide 9,8 kilómetros! Son decenas, centenares de explosiones, de nubes de polvo, de estremecimientos de la tierra, para ver la luz del otro lado.

Son pocas las mujeres en este trabajo rudo, que no es para cualquiera, como dice Ivonne. Ella se ha impuesto como figura femenina y tiene a cerca de 200 personas, en su mayoría hombres, bajo su mando: “Al comienzo no faltó el machista que no se quería dejar mandar por una mujer, pero ahora mis compañeros hombres me ayudan, me cuidan dentro de la obra” .

Jesús Fernando le hizo frente a los momentos más difíciles