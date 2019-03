Acción de tutela tuvo en vilo a las obras en la Unidad Hospitalaria de Buenos Aires

Una acción de tutela que no prosperó mantuvo en vilo, durante 15 días, la construcción de la Unidad Hospitalaria de Buenos Aires, el centro médico que los habitantes de la comuna 9 llevan esperando por tres años.

Se trató de un recurso jurídico interpuesto por una de las constructoras que participó en el proceso de licitación para la segunda fase de la construcción y no fue elegida.

La denuncia fue realizada por el concejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra, quien manifestó que esta constructora, la empresa S y C, interpuso la tutela en contra de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) ante el Juzgado Séptimo Transitorio de Pequeñas Causas Laborales de Medellín, con el objetivo de obtener el contrato de las obras por un valor de 16 mil millones de pesos.

Guerra Hoyos agregó que este consorcio es el mismo que aún no ha culminado las obras en el Hospital de Caucasia: “no entendemos cómo una empresa que lleva más de 10 años invertidos en la construcción del Hospital de Caucasia se presente como posible contratista del Municipio de Medellín”.

Al respecto, el secretario general de la EDU, Julián Bernal, explicó que para la segunda etapa de construcción de la unidad hospitalaria se presentaron cuatro proponentes. Este proceso de selección concluyó el 6 de marzo con la adjudicación del contrato al consorcio UHB.

Sin embargo, indicó Bernal, el contratista S y C no quedó conforme con la decisión y radicó como último recurso una acción de tutela contra la EDU por lo que consideraban una violación al debido proceso “porque vieron un traslado adicional que no estaba en el cronograma”.

La EDU respondió a la acción de tutela, radicada el pasado 12 de marzo, y este martes, 26 de marzo, se le informó a esta entidad que el fallo había sido a su favor y que la tutela presentada por el contratista se había negado.

“Negando la tutela podemos continuar con el proceso de legalización y con el cronograma que teníamos para el inicio de obra, a comienzos de abril”, enfatizó Bernal.