Pero la inasistencia no es la única razón por la que se aplican menos dosis de vacunas en el departamento: “La gente o se rehúsa o quiere una marca específica”.

Suárez dijo que el promedio mínimo de vacunas aplicadas al día en Antioquia debería ser de 40.000 dosis. “Hemos tenido días de casi 70.000 dosis aplicadas y ya no llegamos a 50.000 porque la gente no acude a los lugares, en especial los sábados, domingos o festivos”.

“Creo que la vacunación podría ir a un mejor ritmo porque hay vacunas. Al principio era necesario dosificar con cita previa para que las dosis rindieran y ahora no hay a quién ponérselas. Hoy los municipios de Antioquia tienen 500.000 dosis y estamos teniendo días, en especial de fin de semana, en los que aplicamos solo 30.000 dosis o menos”, alertó el mandatario.

Revisando las dosis diarias aplicadas en Antioquia en los últimos 8 días, las cifras caen los días festivos. El pasado viernes 23 de julio se aplicaron 35.714; el jueves, 40.662; el miércoles, 34.406 y el martes festivo, 20 de julio, 23.151. El lunes, 35.031 y el domingo fue el día de menos dosis aplicadas en la última semana, con 19.504.

“Los días que se aplican 20.000 o 30.000 dosis hay gente de manos cruzadas en los puestos de vacunación y al sistema le vale lo mismo un día que lleguen 10 personas a ponerse la dosis a uno en el que lleguen 300”, reiteró el gobernador encargado.

Con este panorama, el mandatario departamental dijo que “deberían existir mecanismos que incentiven la vacunación. No me parece lógico que una persona se rehúse a la vacuna porque en países con una inmunización mayor a la nuestra siguen apareciendo picos de contagio. La pandemia no está resuelta”.

Al hablar de mecanismos que incentiven la vacunación, Suárez se refirió, por ejemplo, “a que si una persona va a viajar, entonces se le vende el tiquete si está vacunada, igual que si quiere ir a un hotel o a un partido de fútbol”, planteó.