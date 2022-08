Desde el Metro de Medellín desconocen con exactitud la fecha y en qué estación se subió el cantante, aunque sí aseguraron que este tipo de comportamientos van en contra del reglamento del usuario que tiene la empresa para los viajes dentro del sistema de transporte, ya que no fue una presentación concertada.

“Está prohibido utilizar la infraestructura y vehículos de transporte para realizar volanteo, actividades comerciales, publicitarias, culturales y de propaganda o captar imágenes, por cualquier medio, para tales fines sin la previa autorización de la empresa”, dice la normativa del Metro de Medellín.

Pese a este reglamento, Miguel Morales, quien no recuerda en qué estación se montó, dijo que no tuvo inconvenientes con el personal del metro. “Si ves el video, todo el mundo cantó mi canción porque creo que es algo cultural. La cultura colombiana no tiene espacios, no tiene sitio para demostrarse”, dijo.