Afuera de la terminal, a las 9:00 de la mañana, los muchachos fríen arepas de harina de maíz; de esa que cuesta 2.500 pesos o menos en los barrios; de aquella que comenzó a escasear en Venezuela hace años. Son 40, dice Alejandro Díaz, al pie de un fogón improvisado, y están tratando de hacerse 160.000 pesos para cruzar la selva. Lo del tiquete, lo de la lancha, todo muy preciso. “De que llegamos a New York, llegamos”. Agarrar la selva, dice, y que sea lo que Dios quiera. En el lugar, además de ellos, hay un vecindario; uno irregular, por supuesto, que es asediado por la Policía y atendido, con más tacto, por los funcionarios de la Personería.

El aceite chisguetea en el aire y se pierde, mientras el fuego calienta una cacerola y Adrián Mora, otro de los muchachos, voltea una arepa. A unos metros hay un fogón similar, con una olla arrocera, gris, que coce fríjoles. En un mesón de cemento, bajo los árboles, perecen entre la húmedad las cáscaras del revuelto. Y el arroz reposa a un lado porque esta vez alcanzó el dinero.

“Hay días buenos y malos. Hoy diosito nos dio la oportunidad de hacer arepita frita. Es un sitio público, lo sabemos, pero no tenemos para pagar un arriendo”, dice Alejadro. La plata la buscan limpiando parabrisas, ganándose las voluntades en los semáforos, vendiendo caramelos. “La meta es llegar juntos. Hasta que no tengamos la plata todos, no arrancamos”, dice Adrián. Algunos han vendido sus pertenencias; solo los acompañan la ropa que llevan puesta y sus propios cuerpos. “Broder, voltea la arepa”, dice Alejandro. “Broder, la leña”, insiste Adrián. “La arepita, broderrr”, repite el primero.

***

En la terminal los pasajes para Necoclí están a 85.000 pesos. Aunque algunas flotas despachan 15 buses diarios, con casi 300 migrantes, no es suficiente. En una de las taquillas se venden día vencido porque están agotados, y en otra los venden repartidos: mitad de los cupos para nacionales y la otra para extranjeros. “No podemos dejar ni a unos ni a otros”, dice una vendedora. En Cootransuroccidente, en cambio, sí hay. Eso explica la fila que allí nace, que Willexy, quien viajará en menos de una hora, esté sentada sobre uno de sus morrales.

“Vamos un poquito asustados porque podríamos encontrarnos con estafadores, violadores, pero vamos confiados en que no, que no sea tan malo. Vamos a ir a Necoclí, luego en lancha hasta Acandí y de ahí al Darién”. Mientras su hijo juega, cuenta que a su primo le robaron todo en el camino, pero que llegó vivo a California. Esa es su esperanza. “Queremos avanzar, pero casi nunca nos establecemos en un lugar. Toca comenzar de cero, siempre”.

Atrás, además de los recuerdos, deja una extensión de su vida: salió de Venezuela hace tres años, embarazada de Jorge Rey, y hace una semana dejó Chile. En el país austral quedó su hija de ocho años en custodia de la abuela porque Willexy teme que algo pase, que la desgracia se atraviese en el camino. Ojalá y valga la pena lo que les espera, dice, porque es muy duro. Se hace la desentendida porque de lo contrario se volvería loca.

A Jorge Rey le construyen un castillo cada vez que llegan a una ciudad nueva. Con las carpas que llevan a cuestas le hacen creer que en esa peregrinación todo saldrá bien. Él se aferra al cuello de su madre, lloriqueando, porque los tíos no ceden a uno de sus juegos: el carrito, el perolito y el helado componen los recursos para que no sienta el peligro, embolate el hambre y no extrañe la cama en los largos viajes de autobús. Duele en el alma, dice Willexy, pero toca.