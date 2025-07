En junio no fue. ¿En agosto sí entregarán vía La S de Sabaneta?

Consultado por este medio, el alcalde de Sabaneta –Alder Cruz –brindó las explicaciones de esta nuevo retraso de la entrega de la vía. Cruz comentó que según el cronograma estipulado con los constructores del Plan Parcial La Macana –encargados de esta parte de las obras en San José– la terminación y entrega al público de la vía La S y el corredor de la 75B estaban pensados para mediados de junio. Esto es vital para poder proceder con el cambio de pavimento de la calle 77 Sur que es la vía de entrada a la Loma.

“Pero cuando la Administración, la Secretaría de Infraestructura y los asesores fuimos a recibir La S, al inspeccionarla se evidenció que esta tiene unos daños a raíz de fallas geológicas y de contención, por lo que ya el pavimento había empezado a fisurarse. Y nosotros obviamente no íbamos a recibirla en esas condiciones”, añadió Cruz.

Como ha hecho en ocasiones anteriores, el alcalde señaló que procedió a levantar los Planes de Manejo de Tránsito PMT a las constructoras –que es el permiso para movilizar los materiales de construcción por el sector– hasta que las constructoras se comprometieran a realizar un estudio de suelos que explicara los daños en la vía.

Los constructores pagaron el estudio y este fue realizado por la empresa Tecnisuelos. En el documento de 35 páginas se lee que en la zona de La S se presentan tres problemas principales: asentamientos diferenciales en la vía, movimiento lateral y perdida de confinamiento lateral de la vía.

De acuerdo con el estudio, esto puede deberse a que el suelo de la zona presenta tres tipos de estratos; a un inadecuado drenaje superficial o subterráneo que genera infiltración; y/o a la perdida de capacidad portante en la zona. Es decir, la pérdida de la capacidad de un suelo para soportar peso sin deformarse peligrosamente.

Según el estudio, la solución a la problemática estaría en la construcción de una pantalla de 30 pilas con viga cabezal de 60 centímetros de diámetro incrustadas a cerca de 8,50 metros de profundidad. “La pantalla de pilas permitirá generar una contención efectiva del terreno, brindando estabilidad al talud adyacente y evitando el avance de movimientos de masa hacia la vía”, se lee en él.

De acuerdo con Cruz, además se deben construir drenajes especiales por la parte lateral de la vía para así evitar que las aguas lluvias sigan moviendo el pavimento y generando dificultades a futuro. Estas obras tendrían un costo adicional para los constructores cercano a los $240 millones y se estarían culminando para el 25 de agosto, según el cronograma estipulado.

“Yo les suspendí los PMT hasta que no contrataran las obras de contención y dieran inicio a las mismas. Estas ya empezaron para garantizar que la vía se pueda colocar en funcionamiento en óptimas condiciones. Creo que ya van construidas nueve pilas”, añadió.

Cruz dijo que todo lo que viene ocurriendo con la Loma de San José se le ha informado adecuadamente a la comunidad por medio de las mesas técnicas en la que participan la administración, la veeduría de la obra, los constructores y la comunidad. Añadió que de estas salió el nuevo plazo.

De otro lado, frente al panorama visto por EL COLOMBIANO de lentitud en las obras, el alcalde comentó que es preferible recibir algo bueno así tome un poco más de tiempo, hecho que según él no pasaba con sus antecesores, pues estos preferían recibir las obras inconclusas o de mala calidad.

“Cuando fuimos y vimos el estudio técnico yo les dije a los constructores: ‘esa vía no la recibo así’. Y lo hice porque por ejemplo vea lo que nos pasó con la vía de la Adelaida Correa. Esa fue una vía que antes (sus predecesores) le recibieron al grupo Monarca como compensación urbanística y el año pasado tocó declararla en calamidad pública y hoy tocó sacar plata para arreglarla y evitar que termine taponando un afluente. Mi respuesta a los constructores ha sido: o me entregan lo acordado y con garantía de que no se va a dañar o no me entreguen nada”, agregó.

De otro lado, Cruz aclaró nuevamente que esta obra no es de la administración, sino que es una compensación urbanística que deben hacer los constructores. Por eso tienen el compromiso de culminarla para el próximo 25 de agosto.

“Confío que entreguen en esa fecha. Ahora, yo meterme en como ejecutan esas obras o cuantos obreros ponen en las mismas... Esa no es mi función porque no son obras del municipio. Mi función es hacerle veeduría a lo que me entreguen. Y ellos saben que si en agosto no entregan en óptimo estado, se levanta el PMT indefinidamente hasta que las terminen y se pueda usar la vía”, concluyó.