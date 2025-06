Desde la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia informaron que entre las vías que presentan problemas esta mañana están varias del Suroeste, así como algunas del Norte.

- Ciudad Bolívar: la vía La Mansa-Primavera, en el kilómetro 36+000, ruta 6003, presenta cierre parcial en el sector la Chuchita, a la altura del municipio de Salgar. Se informó que los horarios con paso a un carril están entre las 6:00 y las 8:30 a.m., de lunes a sábado; entre las 6:00 a.m. y las 12:00 del mediodía los domingos; y entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m. los lunes festivos.

- Santa Bárbara: en el sector La Quiebra, en el kilómetro 17+500, ruta 2509, hay también paso a un carril debido a que se está haciendo monitoreo de la zona; también hay restricción para vehículos de carga a partir de 3.4 toneladas en el sentido norte-sur, mientras que el sur-norte está habilitado para todo tipo de vehículo.

- Santa Fe de Antioquia: en el sector Higuina, kilómetro 50+850, ruta 25B02, hay cierre total de la vía que conduce a Bolombolo por caída de material. Personal de la concesión Devimar está en el sitio en labores de rehabilitación.

- Caldas: en el sector Coopesur, PR 58+500 RN 2509, específicamente entre La Miel y Monte Azul, en el sentido sur-norte hay paso restringido a un carril por movimiento de tierra. En jurisdicción de este mismo municipio, pero en el sector El Cafetal, entre Espumas Medellín y Pan de Azúcar, en el sentido sur-norte, también hay paso restringido a un carril por caída de material.

- La Pintada: en la vía que comunica a Medellín con La Pintada, en la ruta 2509, kilómetro 06+200, hay paso a un carril por pérdida de la banca.