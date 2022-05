Por más de tres horas el Suroeste quedó aislado ayer, sin vías para salir al mundo. Cada aguacero de esta temporada de lluvias arrincona más a la región, que se convirtió en una colcha de retazos partida en cada tramo por derrumbes, hundimientos, grietas, fallas geológicas y pare y siga por doquier.

El cierre desde el viernes de la vía Primavera - La Pintada, por el agrietamiento de un puente en Santa Bárbara, obligó a que todo el tráfico que va o viene del Eje Cafetero, el Suroccidente del país y el Chocó tomara, en una suerte de embudo, por la única vía nacional que queda disponible: la carretera Amagá - Bolombolo, corredor donde se construye la autopista 4G Pacífico 1.

Pero justo ayer, entre las 5:13 a.m. y las 9:36 a.m., se registró un deslizamiento en la Sinifaná que taponó esta vía. Al mediodía, antes de que removieran un nuevo derrumbe en ese punto, contamos 210 carros de todos los tamaños en una fila interminable de más de nueve kilómetros.

“Se me están sofocando los marranos”, dijo sudoroso Carlos Arturo Pérez, el conductor de un camión turbo que con machete en mano salió raudo a cortar los troncos que tapaban la carretera, antes de que lo frenaron los operarios de la concesión. Había salido a las 5:30 a.m. de Andes y lo esperaban con los cerdos en Amagá, sin embargo, ya llevaba más de cuatro horas esperando.

En ese lugar, el kilómetro 59 + 800, más abajo de La Siria, el policía que estaba a cargo del cierre miraba cada tanto hacia la montaña. “Pilas que están cayendo rocas grandes en seis puntos, por acá no pueden pasar ni carros ni civiles”, advirtió.

Donde empezaba el cierre también esperaba Diego Morales, un transportador de insumos de panadería que iba para Ciudad Bolívar. “La semana pasada me demoré 16 horas para ir a Armenia. Acá en Antioquia quedamos bloqueados cada que llueve fuerte”, dijo. Para rematar, la vía entre Bolombolo y Santa Fe de Antioquia, que bordea el río Cauca y que queda como alternativa para que el tráfico del Suroeste salga hacia el Occidente, también estuvo cerrada por la caída de rocas entre las 5:57 a.m. y las 9:46 a.m.