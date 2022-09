Pero el congresista quiere quedarse afuera. Con celular en mano, dando tumbos, le grita a uno de los uniformados que es un asesino y le pide que cuenta cómo mató a los “pelaos inocentes”, a lo que el agente responde: “¿Le consta que fui yo? No diga que fui yo, usted puede ser senador, pero a mí me respeta”. El policía también le advierte que si lo golpea, lo captura.

Otro video que se publicó da cuenta de que Flórez les dice también que ellos se acostumbraron a violarles los derechos a los cartageneros y les dijo irrespetuosos, ladrones, atracadores y violadores de derechos. A uno, incluso, le gritó que era un “sapo, cabrón”.

Posteriormente, tras conocerse las publicaciones, este viernes 2 de septiembre, el senador dio una entrevista en Blu Radio y cuestionó que le preguntaran por el hecho, debido a que considera que eso es su vida personal y privada.

Reconoció, eso sí, que tuvo una discusión con los policías; no dio mayores detalles, pero agregó que tuvo una diferencia con la policía y que no le gustaron las formas en las que lo trataron, pero que no se arrepiente.