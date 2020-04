Viva terminará obras pendientes para recuperar foco en vivienda

“Viva está terminando de desarrollar proyectos que pasaron de la administración anterior y que están en cierre. Había que valorarlos (en términos financieros, urbanísticos, ambientales, contractuales) para conducirlos de una manera responsable y que esas inversiones importantes lleguen a un feliz término. De acuerdo con las instrucciones del gobernador, el estilo no es poner el retrovisor, pero sí hay que ser responsables con el erario y las inversiones”.

“Recibimos este proyecto con una fase contratada que está en desarrollo y debemos cumplirlo, va hasta el 30 de abril. Viene marchando de acuerdo a lo establecido y tiene un avance del 63 %. Quedaron contratadas las fases 1 y 2 que es todo lo que tiene que ver con el parque de deportes a motor. Sin embargo identificamos retos importantes como el impacto ambiental por la tala de árboles, por el lago que hace parte del proyecto y también hay retos con licencias urbanísticas de construcción que están pendientes. Central Park está en construcción y no está abierto al público”.

“Eran tres contratos que venían en desarrollo y que debían estar listos ya, porque algunos eran de 2017 con duración de seis meses. Recibimos este proyecto con atrasos importantes por temas de gestión predial y por la forma como se planearon. No tenían un avance coherente con el contrato original”.

“A Viva lo contrataron en el marco de un convenio que está suspendido, con el objetivo de diseñar y ejecutar las obras. A la fecha lo que encontramos es que el proyecto no ha avanzado. Hubo gestiones entre los contratantes (Uspec, Inpec, Gobernación y alcaldías de Medellín y Yarumal), pero fue difícil la interacción y esto no permitió que Viva pudiera desarrollar toda la ejecución. Viva cumplió y ejecutó los diseños y tuvo que hacer un desembolso de recursos y aún no ha recibido pago alguno por parte de los contratantes. Ya tuvimos algunas reuniones y lo que definimos fue una hoja de ruta para que se pague esa plata. Los diseños tienen mucho valor y la idea es que se utilicen y persiste el interés sobre esa obra”.