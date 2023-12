Por esto y porque la empresa de la cual Hinestroza es representante legal ha tenido millonarios contratos de infraestructura con esta administración, se ha dicho que es una ficha tanto de Quintero como de Petro en la junta, y que sería uno de los miembros que estaría promoviendo, a última hora, no solo cambiar al gerente, sino bajar los requisitos para ocupar el cargo.

Sin embargo, vía telefónica, Hinestroza asegura que no es ficha de Quintero y que no tiene que ver con la intención de la alcaldía de sacar a Elejalde para poner a uno de los suyos. Según dice, él y los otros dos miembros independientes de la junta se enteraron de la citación a la asamblea extraordinaria del próximo 7 de diciembre cuando la información se hizo pública en los medios de comunicación y redes sociales.

Entérese: Lanzan ruta para viajar desde Medellín al aeropuerto de Rionegro pagando con la tarjeta Cívica

Además, asegura Hinestroza, la directriz que han recibido desde el gobierno nacional es que la gerencia del Metro responda exclusivamente a criterios técnicos. “Lo que nos han dicho es que no politicemos la entidad. Si la alcaldía pone una hoja de vida de un gerente que no cumple los requisitos técnicos, yo no la apruebo”, afirma tajante.

Sobre los contratos que ha tenido con esta alcaldía, Hinestroza dice que tampoco tiene que ver con alguna cercanía con la administración actual, pues su compañía ha ganado licitaciones para construir infraestructura vial desde la administración de Federico Gutiérrez. Además, dice, su empresa también ha contratado con la gobernación de Antioquia.