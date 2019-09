24 de cada 100 jóvenes son “nini”, ¿qué hacer?

Julián de Zubiría, consultor en asuntos de educación de la Organización de Naciones Unidas (ONU), señala que la cifra de Colombia de jóvenes “nini” es una “tragedia, un enorme desperdicio de vidas, recursos y proyectos”, por ello, señala que la educación es el medio por excelencia que conocemos para favorecer la movilidad social. “Si no estudian, permanecerán en el nivel social de sus padres. Si no trabajan, no agregan valor a la sociedad”. Al respecto, Luis Sáenz, coordinador de la investigación, señala que el factor educativo es uno de los varios elementos a tener en cuenta, “pero el reto requiere de una aproximación de políticas de manera integral”.