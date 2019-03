42 mil especies por conocer en zonas deforestadas

José Manuel Ochoa

Coordinador del Programa Evaluación y Monitoreo de la Biodiversidad

“Estamos diciendo que hay deforestación y que hay especies que están en esa región y que se pueden estar afectando por esto, pero es más, hay algunas que no sabemos si están o no están. En este momento, el país está subestimando el efecto que la deforestación tiene sobre esos componentes de la biodiversidad. Este es un llamado que estamos haciendo porque podría afectar más especies de las que realmente estamos pensando. No conocemos bien nuestra biodiversidad. Entonces, tenemos unas amenazas muy fuertes y todavía no sabemos qué están afectando”.