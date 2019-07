A Colombia le va bien en vacunación

El fenómeno migratorio venezolano no solo es un asunto que le compete a Colombia, sobre todo porque en ese país la cobertura de vacunación no supera el 60 %, lo que deriva en que quienes migran no cuentan con las dosis necesarias para estar saludables.

Por esta situación, en Colombia, por ejemplo, en los pasos fronterizos legales hay habilitados puestos de vacunación, en especial a la población infantil. Esta estrategia se implementó, con éxito según el Ministerio de Salud, cuando se dio el brote de sarampión, hace por lo menos un año, y fue cuando aplicaron el cerco epidemiológico, el cual permitía saber hacia dónde iban los migrantes y, en caso de estar contagiados, aplicar la vacuna a él y su entorno.

Sobre lo que representa el fenómeno migratorio, entendiendo que desde 2016 han salido de ese país por lo menos cuatro millones de ciudadanos, según la ONU, el experto mexicano sostiene que el hecho de que Colombia tenga estos indicadores de cobertura permitirá que sus ciudadanos no se enfermen, pues están inmunes ante las posibles enfermedades que puedan llegar.

“La estrategia de vacunar en los pasos migratorios es una gran estrategia, aunque el problema consiste en quienes ingresan por los pasos ilegales”, o las conocidas trochas de la frontera colombo venezolana, agregó el experto.