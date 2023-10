Fue solo después de entregar la orden, cuando cobraron, que se dieron cuenta de que todo era una farsa, que el estafador se había creado un Whatsapp corporativo falso para contactar a la empresa, que los logos de la foto de perfil estaban pixelados, que la empresa del cliente antiguo no tenía ninguna operación en Ibagué y que además el correo corporativo de la empresa terminaba en .com, mientras que el del estafador tenía dominio .com.co.

Aunque puso el denuncio a las autoridades, Toro es consiente de que poco o nada se resuelve en estos casos pues es difícil seguir el rastro de estos estafadores.

“Ya no vienen con un revolver o a ser agresivos. Ya son delitos que están mucho más especializados. Uno piensa que esto no sucede acá (...) Lo más triste de todo es que la ley así no funciona, fuimos a la Fiscalía y nos dijeron que si no tenemos x o y prueba no podemos hacer nada”, concluyó el empresario.