Desde hoy, refuerzo anticovid para todos

¿Cuál vacuna ponerse?

Ahora bien, las reglas establecidas por el Ministerio de Salud indican que la dosis de refuerzo puede ser homóloga (de la misma tecnología) o heteróloga (de un tipo distinto).

Quienes tengan su esquema básico con vacunas Moderna o Pfizer, recibirán el refuerzo de cualquiera de estas dos marcas o de AstraZeneca.

Por su parte, los ciudadanos con Janssen podrán recibir otra igual para el refuerzo, pero, si lo prefieren, escoger entre Pfizer, Moderna o AstraZeneca.

A aquellos que se vacunaron inicialmente con el biológico de Sinovac, les suministrarán la tercera dosis del mismo o de cualquier laboratorio distinto, excepto Janssen.

Finalmente, quienes cuenten con sus dos primeras dosis de AstraZeneca podrán escoger entre reforzar su protección con una inyección de la misma farmacéutica, o hacerlo con una de Pfizer o Moderna.

Balance de dosis de refuerzo

Hasta el momento, el Ministerio de Salud ha reportado la aplicación de 2,6 millones de dosis de refuerzo. No obstante, al menos 7 millones de personas que ya pueden recibir la inyección, todavía no lo han hecho. Para el Gobierno, esa cita no se debe posponer, pues es otro seguro ante la expansión de la variante delta y la inminente llegada de ómicron