A proteger a los presos y a las cárceles

El presidente Iván Duque señaló: “toda nuestra determinación para garantizar tranquilidad del país, y a la población privada de la libertad. Su vida también la estamos protegiendo, pero no podemos permitir motines en cárceles”.

Para esto estudia las condiciones en que obtendrán detención domiciliaria los reclusos mayores de 60 años, quienes padezcan de enfermedades crónicas o tengan algún tipo de discapacidad que los hagan más vulnerables al virus, las mujeres embarazadas o que tengan niños menores de 5 años de edad. Así mismo, se agilizará la excarcelación de quienes hayan cumplido tres quintas partes de su pena, siempre y cuando no estén condenados por delitos de lesa humanidad o sexuales.

El Movimiento Nacional Carcelario denunció que las condiciones en las prisiones elevan el riesgo de contagio. Dada la aglomeración, no hay posibilidades de mantener el debido distanciamiento entre reclusos, no hay agua permanentemente ni jabón para el lavado de manos, y los guardias del Inpec llegan a diario de la calle donde pueden contagiarse del virus y llevarlo a las penitenciarías.

Con el decreto, unos 10.000 reclusos podrán volver a sus viviendas según el censo que fue hecho en cada una de las prisiones, indicó la ministra. Sin embargo, con esto no se soluciona del todo el problema, ya que el hacinamiento seguiría siendo del 37,7 %

Mientras por un lado se busca descongestionar las prisiones, por otro siguen llegando nuevos prisioneros. El trabajo de la Fiscalía no ha parado y los jueces de garantías siguen enviando a prisión a quienes consideran un peligro para la sociedad.

Por ahora, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Remolina, envió una carta a la ministra de Justicia, al fiscal General, al defensor del Pueblo, al procurador, y los directores del Inpec y de la Policía, para que se pongan de acuerdo en una estrategia para evitar el colapso de los jueces de ejecución de penas, a quienes les llegarán muy pronto miles de solicitudes de excarcelaciones. Que puedan hacerse audiencias virtuales colectivas que les otorguen los beneficios sin desmedro de la seguridad de los funcionarios judiciales

La propuesta del Gobierno llega para paliar la crisis en tiempos del coronavirus, no obstante, las cifras no permiten dar un parte de tranquilidad. Según el Inpec, la capacidad de los centros penitenciarios del país es de 91.405 cupos, pero se encuentran detenidas más de 123 mil personas. Se trata de una sobrepoblación de 32.000 reclusos y, con las medidas adoptadas, no se supera la problemática...