El motivo de esta movida judicial es que el ministerio señala que esas aseguradoras están incumpliendo con la obligación de invertir las reservas técnicas, que termina afectando el acceso oportuno a los servicios de salud a los afiliados que lo requieran. Las reservas técnicas son un requerimiento que deben cumplir las EPS para tener la plata suficiente para garantizar el pago a los prestadores de salud (clínicas, hospitales, laboratorios, etc.) que atienden a sus usuarios. Es un respaldo financiero que se maneja en el negocio de los seguros y que se usa como fondo para pagar altas demandas de servicios.

El año nuevo 2024 parece no augurar buenos vientos para la relación entre las entidades promotoras de salud (EPS) y el Gobierno nacional. O al menos así lo vaticina el nuevo frente de pelea que abrió el Ministerio de Salud este fin de semana con una acción popular que interpuso ante el Juzgado Administrativo de Bogotá contra de 21 EPS (entre las que están Compensar, Sanitas y Sura).

“A las EPS les entra la plata y les alcanza solo para las prestaciones de salud. Son tantos gastos que no alcanzan a guardar para las reservas técnicas”, aseguró el experto.

Para el investigador de la Universidad de Harvard, Johnattan García, resulta difícil guardar ese respaldo financiero como está la situción del sistema en este momento: con las EPS demandando más recursos en la UPC, señalando que no les alcanza para la demanda de servicios de salud actual, y con el ministerio insistiendo en que esos recursos son suficientes.

Gestarsalud —el gremio que reúne a las aseguradoras del régimen subsidiado— expresó este lunes que no va a “opinar frente a la acción jurídica ya que no es claro el objetivo de la demanda”. Así mismo, dijo que “ha promovido el diálogo con el Gobierno Nacional para avanzar en mejoras al sistema de salud y ha sido reiterativo en que existen mecanismos legales para enfrentar este tipo de situaciones de iliquidez, que el Gobierno no ha considerado aún”.