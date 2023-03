A una pareja se le está dañando su fiesta de matrimonio por culpa de Viva Air

Camilo, por ejemplo, ya pidió todos los permisos en el trabajo y espera viajar si o sí, pero lo que lo tiene pensativo es que ya varios invitados le dijeron que no viajarán porque, literalmente, los bajaron del avión y no van a comprar nuevos tiquetes. Como les sucede a miles de viajeros hoy por hoy: Viva Air no responde, guarda silencio.

En entrevista con EL COLOMBIANO, la novia afectada aseguró que la incertidumbre es grande y quienes más le preocupan son sus padres y abuelos.

”Mis papás y mis abuelos tenían vuelo con Viva Air. No puedo decirles que viajen por tierra a dos adultos mayores de 85 años, tampoco puedo pedirles que se gasten otros cuantos millones de pesos en comprar otros tiquetes, no sé qué vamos a hacer, es triste ver cómo se afectan nuestros planes por las decisiones inesperadas de una aerolínea”, narró.