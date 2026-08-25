¿Qué harán los gerentes de la reconstrucción que anunció De la Espriella tras el terremoto?

El presidente Abelardo de la Espriella viene nombrando a diferentes “gerentes de reconstrucción” tras el terremoto de 7,4 de hace más de dos semanas. Entre ellos, el empresario antioqueño Jaime Uribe, que gerenciará el “Fondo Milagro”, mecanismo encargado de administrar los recursos destinados a la reconstrucción en las zonas más afectadas. Este Fondo se tuvo en cuenta en el decreto que declaró la emergencia económica. Según explicó el primer mandatario, permitirá dirigir las ayudas hacia proyectos prioritarios como la reconstrucción de hospitales, centros educativos, vías y aeropuertos, entre otras obras de infraestructura que hayan sido afectadas. El decreto también mencionó que es necesario “obtener recursos de origen no tributario, tales como donaciones, recursos de capital e ingresos de fondos especiales, con el objeto de alcanzar el nivel de recursos suficientes para financiar necesidades indispensables en el marco de esta emergencia. Le puede interesar: Senado exige transparencia sobre las donaciones recibidas por fundación de la primera dama También hay gerentes regionales. Por ejemplo, Juan Manuel Muñoz, quien ya no irá a la embajada en Brasil y gerenciará la reconstrucción en Cali y el Valle del Cauca. De hecho, Muñoz lideró la campaña presidencial de De la Espriella en esa región. Pero, ¿en qué consiste esa figura?

Ya existen antecedentes. Es el caso de Luis Carlos Villegas, quien gerenció el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (Forec) tras el terremoto de Armenia en 1999. En ese momento era director de la Andi. En entrevista con EL COLOMBIANO hace unas semanas, Villegas detalló que para el Forec fue clave “nombrar a alguien con todo el acceso y la confianza del Presidente de la República”. También detalló que el papel del sector privado fue “todo” y que él como gerente “estaba en nombre del sector privado”. Agregó que, para que les desembolsaran la plata, se incluyó un artículo en los decretos de emergencia, donde decía que “todo funcionario público tenía la obligación de acatar los pedidos del presidente de la Junta del Forec, so pena de caer en falta disciplinaria, con copias a la Procuraduría”. Y por eso insistió en que “el presidente confiara en la persona que estaba reconstruyendo la región”. En este caso, figuras como Jaime Uribe y Juan Manuel Muñoz cuenta con la confianza de De la Espriella, ya que fueron fichas clave para la campaña en el Valle y Antioquia, respectivamente. En el caso de Villegas, el Fondo era “totalmente autónomo” del Gobierno, solo empresarios y el sector privado. Ya hay una diferencia con la coyuntura actual, dado que el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, fue encargado por De la Espriella para gerenciar la reconstrucción. Entre sus tareas estará la articulación del Gobierno Nacional con constructores, entidades financieras, aseguradoras, gobernadores y alcaldes.

“El decreto es menos claro con la figura de la gerencia”

Para explicar esta figura, EL COLOMBIANO habló con Santiago Leyva Botero, PhD en Gobernanza Pública y profesor de la Universidad Eafit, quien explicó algunos detalles del Decreto 1261, que declara la emergencia económica, y de este Fondo. “El decreto es claro en las nuevas grandes fuentes y autorizaciones extraordinarias del Presupuesto General de la Nación. Incluyen fondos especiales de recursos no comprometidos para préstamos reembolsables, flexibilizar los procedimientos del Sistema General de Regalías”. Otros instrumentos, dice Leyva, son los “recursos a préstamo del Fondo de Ahorro y Estabilización (que guarda recursos en épocas de bonanza para épocas de escasez), así como obras por impuestos, algunos recursos de la Sociedad de Activos Especiales para la atención y rehabilitación, y que se creen nuevos Fondos Especiales, en parte para manejar con el tema de donaciones”. Sin embargo, Leyva explica que el decreto “es menos claro” en la figura de la gerencia para la reconstrucción. Por ejemplo, “qué competencias tendría, cuál sería su ámbito territorial”. Pero, como en el decreto se señalan los antecedentes del Forec “podría pensarse que hay implícito un modelo que falta por reglamentar, falta un decreto que cree esa gerencia para la reconstrucción y las regionales”. Leyva cuenta que el Forec “reconstruyó una región relativamente compacta”, con 28 municipios, mientras que este desastre abarca 15 departamentos y el decreto habla de 471 municipios afectados. Y añade que “hoy existen muchas otras instituciones que cuando ocurrió el terremoto del 99, particularmente la UNGRD, o las unidades de gestión de riesgo propias de los municipios o departamentos”. Esto tiene que ver con la “necesidad” de una gerencia, según el experto, ya que “por un lado, hay múltiples departamentos, por otro hay múltiples fondos y ministerios, entonces esa transversalidad implica un modelo distinto, de ahí que haya gerentes territoriales que coordinen los fondos, ministerios y entidades territoriales. Pero eso no está claro, ni reglamentado”.

Dudas por resolver y el “deber ser” de la gerencia

Entre las cuestiones que quedan en el aire, dice el docente, están “de quién va a depender Jaime Uribe, si habrá un comité directivo, quién crea, selecciona y supervisa las gerencias zonales, cómo se definen esas zonas y se priorizan proyectos”. Leyva concluye que la responsabilidad principal de la gerencia debe ser “acompañar a los territorios en la estructuración de proyectos para priorizar las intervenciones más necesarias. Que los proyectos se diseñen y, a partir de ahí, se vincule cada proyecto con las fuentes de financiación”. Por su parte, Juan Felipe Suescún, politólogo y doctor en Ciudadanía y Políticas Públicas, dice que las gerencias son “algo necesario y pertinente si es bien gerenciado, desde lo técnico, que es lo que en este momento se espera. Puede ser una “arma de doble filo”, si lo político prima sobre lo técnico”. Ahora bien, en cuanto a quién vigila a los gerentes, explica que “depende la forma cómo sean contratadas esas personas. Si entran a ‘nómina’ del Estado como asesores o cómo parte de alguna estructura administrativa con la función de reconstrucción, pueden ser vigilados. Eso ocurre en menor medida como contratistas o como aporte de alguna organización que los paga”. Suescún añade que la “flexibilidad administrativa” de esos gerentes “puede facilitar muchas gestiones en este momento entre el sector público (alcaldes y gobernadores) y el privado. Le puede interesar: Gobierno anuncia $2,6 millones por familia y materiales para damnificados del terremoto en Chocó Suescún concluye que “hay voces críticas frente al nombramiento de Uribe, dado que es un gerente de empresas privadas y se pone en cuestión su capacidad de gestión pública en una situation como esta”. Pero dice que “es posible que saque adelante el plan rodeándose bien, algo fundamental en esto tipo de cargos”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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