¿Qué lo motivó a usted a demandar la elección de Roy Barreras?

“Hay motivaciones de carácter político, ideológico y académico. Básicamente en esa triada está mi interés. Soy abogado litigante de profesión, nunca he tenido cargos públicos, pero tengo vinculaciones políticas. Fui concejal por el Partido Conservador y diputado de Antioquia, no tuve un periodo, pero fui diputado por ocho meses en el año 2000. Me dediqué por gusto profesional y personal a las acciones públicas, pero hace unos 15 años muy de frente a las acciones y medios de control electoral”.

¿Cuéntenos un poco en qué sustentó esta demanda ante el Consejo de Estado?

“El caso de Roy Barreras fue exactamente lo que le ocurrió a Ángela María Robledo, no respetó los límites temporales establecidos en la Constitución y en la ley. La Ley Estatutaria 1475 de 2011 dice que quienes estén en un partido, y quieren aspirar por otro en las elecciones posteriores, están obligados a renunciar a sus curules por lo menos 12 meses antes del primer día de inscripción. Él no lo hizo”.

¿Y en particular cuál fue el hecho por el que usted reclamó doble militancia?

“Él terminó el periodo de su curul por el Partido de la U el 19 de julio de 2022 y un día después asumió su curul por el partido ADA, que hacía parte de la coalición de Pacto Histórico. Es decir, él tenía que haber renunciado a la curul de La U por lo menos el 12 de noviembre de 2020 para que se hubieran mantenido los extremos temporales que ordena la normativa vigente. No lo hizo”.