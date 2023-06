“Él se comunica con uno de mis investigadores y le advierte que lo acaba de llamar una periodista y la periodista estaba siendo insistente y lo estaba presionando y que su nombre iba a salir al día siguiente en un informe. Para mí, ese fue el detonante de su situación personal”, dijo Del Río a Blu Radio comprando la tesis del presidente, Gustavo Petro, de que Dávila se habría suicidado.

Este diario lo buscó para conocer más detalles de esta versión, pero el jurista respondió que estaba en un audiencia y hasta el cierre de esta edición no hubo una nueva comunicación con él.

“Me acaban”: Dávila

Esa conversación a la que hace referencia Del Río es una llamada de Dávila con la periodista de Cambio Sylvia Charry, que tuvo lugar a las 4:17 de la tarde de ese viernes y cuya grabación fue publicada por ese portal. La charla duró 3 minutos y en ella la comunicadora, con un tono respetuoso, le preguntó su versión sobre las chuzadas.

Sin embargo, esa tarde el uniformado guardó silencio y se limitó a responder: “Yo no me puedo pronunciar ante eso. Es lo único que yo te puedo decir porque no, eso sí me da pena contigo, porque jum, mejor dicho, me acaban”. ¿Por qué lo acababan?, ¿quién lo quería acabar?

El coronel Dávila era un experimentado policía que estaba a cargo de coordinar parte de las salvaguardas de Petro. Por su cabeza pasaba la planeación de la seguridad en Palacio cada que el mandatario visitaba alguna región y de cuenta de las chuzadas que involucran a la exjefa de gabinete, Laura Sarabia, él mismo había ofrecido su testimonio ante el ente acusador.