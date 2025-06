Activan alerta naranja en la red hospitalaria del Valle del Cauca tras atentados

Las medidas fueron adoptadas luego de un consejo de seguridad extraordinario encabezado por el alcalde, Alejandro Eder, con la participación de la Gobernación del Valle y la Fuerza Pública. Según se determinó, todos los establecimientos comerciales debían cerrar desde las 9:00 p.m. de este martes hasta las 6:00 a.m. del miércoles 11. Esta restricción no aplicó para los servicios a domicilio.

Además, se implementó ley seca desde la misma hora del martes hasta la medianoche del miércoles. El despliegue de policías y militares fue reforzado en las vías principales y los accesos a la ciudad, y se declaró alerta naranja en la red hospitalaria de Cali y el Valle.

“Estos ataques no son hechos aislados. Son acciones cobardes de estructuras criminales que operan libremente desde el norte del Cauca y el Valle. Como lo he dicho una y otra vez: Cali no puede enfrentar sola esta amenaza. La seguridad es responsabilidad del Estado colombiano. Es hora de que el Gobierno Nacional actúe con toda su fuerza. ¡Con toda!”, manifestó el alcalde Eder.

La Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle ofrecieron recompensas de hasta $300 millones de pesos cada una, para un total de $600 millones, por información que permita prevenir nuevos ataques o identificar a los responsables de los atentados. Las autoridades recordaron que cualquier denuncia puede hacerse a través de la línea 3213945156, con garantía de absoluta reserva.