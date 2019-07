¿Alguien sabe dónde está “Jesús Santrich”?

El congresista deberá rendir indagatoria obligatoria el próximo 9 de julio ante la Corte Suprema de Justicia, en desarrollo del proceso abierto en su contra por presunto narcotráfico. En caso de no presentarse a esta diligencia, el abogado penalista y profesor de la Universidad del Rosario, Francisco Bernate, explicó que se le daría la oportunidad de justificar su inasistencia, “pero si no la justifica o no es satisfactoria para la Corte, se le podría librar una orden de captura para que comparezca a la indagatoria. Pero por el momento, no hay nada más que hacer que esperar”. También, la JEP resolvería en los próximos días la apelación de la Procuraduría respecto a la garantía de no extradición.