La excongresista conservadora Aida Merlano se declaró inocente de haber cometido el delito de fuga de presos. Esto, aunque se conocen las imágenes del momento en el que se lanzó de un consultorio odontológico y escapó en una moto de domicilios en 2019.

–¿Acepta o no acepta cargos, ciudadana?

–No acepto cargos, señor juez.

Así fue el diálogo que sostuvo la política con un juez de la República en un despacho de Bogotá. La mujer es acusada por la Fiscalía de escapar, con ayuda de su hija, de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá en 2019. El ente acusador pide una pena de hasta 9 años en prisión.

La excongresista Aida Merlano fue condenada a 15 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia por el delito de tráfico de votos. Estaba recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. Era 1 de octubre de 2019 y la política acudió una cita odontológica en el Centro Médico La Sabana, en el norte de Bogotá.

La mujer estuvo prófuga y encontró refugio en Venezuela. Regresó a Colombia deportada este año y ahora busca un principio de oportunidad para alcanzar beneficios con la justicia.

La política ya había dado testimonio sobre su fuga. Lo hizo desde Venezuela en una cita virtual con la Corte Suprema de Justicia, entonces, relató que le pidió autorización a un dragoneante del Inpec para ir al baño y ahí aprovechó.

“Y cuando me acompañó entendí que por ahí no podía tirarme porque él me estaba acompañando hasta la puerta del baño. Pero cuando yo entré, él se sentó y fue ahí que yo me despojé de todos los elementos que tenía conmigo“, recordó Merlano.

“Comencé a mirar y cuando me asomé, me di cuenta que el consultorio tenía vista a la calle del lado del parqueadero, pero la ventana era muy angosta; igual yo presioné mi cabeza y entró, y yo dije ‘si entra mi cabeza, entra mi cuerpo’, y fue cuando se me ocurrió que yo me iba a tirar por ahí“, añadió.

Además de este proceso con la justicia ordinaria, Merlano también enfrenta otro caso ante la Corte Suprema de Justicia por corrupción electoral, se le acusa de entregarle cerca de 5.000 millones de pesos al clan Montes.